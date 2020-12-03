Прививка от коронавируса: что нужно знать о вакцинации в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в столице с 5 декабря. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от Covid-19.

Первыми пройти добровольную вакцинацию от коронавируса смогут учителя, соцработники, а также врачи. По мере поступления партий вакцины, перечень будет расширяться. Записаться на процедуру можно с 4 декабря, заполнив специальную электронную форму.

— В Москве создана всятехнологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение, — написал мэр в своем блоге.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Записаться на вакцинацию горожане могут только через портал mos.ru. При этом, получить прививку смогут только те, кто прикреплен к одной из московских поликлиник.

Если выбранное время оказалось для вас неудобным, запись можно перенести на другой день через порталы mos.ru, emias.ru, emias.mos.ru, приложение ЕМИАС, а также через приложение Госуслуг.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

Ежегодная вакцинация от гриппа в столице проходит довольно быстро и занимает, как правило, не больше 10 минут. С прививкой от коронавируса все сложнее, на нее придется выделить не менее часа. 10 минут займет осмотр специалиста, еще около 15 минут уйдет на подготовку препарата — вакцина хранится в замороженном виде, каждую дозу размораживают отдельно. Еще на полчаса вас попросят задержаться после инъекции для наблюдения.

Важно не только выделить время, но и собраться заранее: для получения прививки понадобятся не только паспорт и полис, но и документ, подтверждающий ваше трудоустройство.

КОМУ НЕЛЬЗЯ

Вакцинация препаратом «Спутник V» возможна только если вам от 18 до 60 лет и вы не страдаете хроническими заболеваниями. На прививку вас также не пустят, если вы уже проходили вакцинацию в рамках клинического исследования вакцины или делали любую другую прививку в последние 30 дней. Не стоит рисковать также горожанам перенесшим ОРВИ менее двух недель назад или болеющим на данный момент, а также беременным и кормящим матерям — исследования на них не проводились.

— Я не считаю, что вакцинация началась слишком рано, ее вообще можно было начинать хоть вчера, как только препарат стал поступать в медучреждения, — заметил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, — но необходимо было потратить время, чтобы грамотно все организовать. Насколько я помню, следующими после врачей, учителей и соцработников начнут вакцинировать сотрудников общественного транспорта, общепита, госслужащих.

Никакой специальной подготовки перед вакцинацией, по словам медика, проходить не нужно — достаточно не употреблять алкоголь в случае болезни, недавно перенесенного острого ОРВИ и обострения хронических заболеваний. После прививки действия довольно стандартные: место инъекции желательно не чесать и ничего в него не втирать. А вот то, что прививку нельзя мочить, — миф, мыться после вакцинации разрешается.

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