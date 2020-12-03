Стоит ли бояться прививки: кому нельзя колоть вакцину от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса является острая негативная реакция на любые другие вакцины. Об этом рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Первыми препарат получат врачи и учителя. «Вечерняя Москва» выяснила, кому нельзя делать прививку, как к ней подготовиться и кому она абсолютно необходима:

— Есть мнение, что вакцинация необходима именно для людей, входящих в группы риска, и это абсолютно правильно. Такими являются, разумеется, врачи, учителя, военные, сотрудники правоохранительных органов, метрополитена — все те, кто постоянно взаимодействует с окружающими и может передать болезнь большому количеству людей. Взять, например, водителя автобуса. Казалось бы, он всегда окружен людьми, но сидит в отдельной кабине, не выходит. А вот контролера вполне можно отнести к группе риска, потому что он постоянно контактирует с пассажирами. Так же и с сотрудниками метрополитена — через них ежедневно проходит огромное число людей. Если мы вакцинируем таких лиц, то вероятность передачи вируса будет серьезно сокращена.

Несмотря на то, что привить группы риска необходимо, препарат показан далеко не всем. Самое очевидно противопоказание — возраст, вакцину «Спутник V» не применяют к детям и пожилым:

— Абсолютных противопоказаний не так много. Прежде всего, мы отметаем беременных и кормящих матерей, просто потому, что исследования на них не проводились и не будут — это запрещено. Также вакцинация от коронавируса запрещена тем, у кого были серьезные осложнения после любых других вакцин, непереносимость к компоненту препарата. «Спутник V» состоит из двух компонентов, если на первый была тяжелая реакция, то второй, разумеется, не вводится.

Другие противопоказания, по словам медика, относительны: не прививается человек с острой инфекцией до полного выздоровления, люди с хроническими болезнями вакцинируются после прохождения обострения. То же с недавно перенесенными гриппом, ОРВИ, другими заболеваниями — введение препарата разрешено после выздоровления. Проблемы с иммунной системой, по мнению Кондрахина, стоит также считать относительным противопоказанием — состояние пациента можно стабилизировать, тогда вакцинация не станет проблемой.

— Важный момент: вакцинация должна проводиться только в специально оснащенном помещении, там, где возможно оказание первой медицинской помощи, — продолжил врач. — При вводе любого препарата есть риск развития анафилактических реакций, мы никогда не можем быть стопроцентно уверенны в том, как поведет себя организм. Тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, у кого имеются какие-то сомнения, лучше перестраховаться антигистаминным, тем же супрастином, сразу после вакцинации. И все же главная защита от нежелательных реакций — это оптимизм. Когда пойдете на прививку, думайте не о возможных негативных последствиях а о том, что теперь вы будете защищены. Когда мы чего-то боимся, напрягается и нервная система, и иммунная, организм готовится к агрессии. И получается так, что, когда ждешь атаку, ты ее получаешь.

Особенных подготовительных мер перед вакцинацией от коронавируса нет. Врач советует только следить за здоровьем, не переохлаждаться, ведь даже обычные насморк и кашель могут отсрочить введение препарата. Также перед прививкой запрещено принимать алкоголь — он меняет структуру организма и делает последствия вакцинации менее предсказуемым.

— Также, уже в кабинете врача перед прививкой, обязательно проконсультируйтесь с ним о порядке действий в случае возможных осложнений. Например, можно ли принимать парацетамол, если поднимется температура? Скорее всего, это вам и не понадобится, но так будете чувствовать себя увереннее. Ну и, конечно, вакцинироваться лучше в свободный от работы день, чтобы дать организму возможность отдохнуть. Какая-то реакция на препарат все равно будет — мы, собственно, этого и добиваемся — потому лучше, если у вас есть возможность расслабиться и немного прийти в себя.

Кондрахин заключил, что прививки не надо бояться. Многие считают, что лучше переболеть, чем колоть в себя какой-то подозрительный препарат, но, на самом деле, вакцинация необходима для того, чтобы получить контролируемый ответ иммунной системы. При самостоятельном течении болезни мы не знаем, как она будет развиваться и к каким последствиям приведет. Да, вы можете получить антитела и таким путем, проблема только в цене вопроса. Прививка —самый простой способ получить иммунитет, не входя в зону риска.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Никто не обращал внимания»: врач объяснил, почему о COVID-19 узнали слишком поздно