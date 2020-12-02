«Никто не обращал внимания»: врач объяснил, почему о COVID-19 узнали слишком поздно

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Китайские медики могли не понять, что перед ними разворачивается эпидемия, перепутав COVID-19 с нетипично протекающей пневмонией. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Несмотря на то что обнаружили коронавирус в декабре, вероятнее всего, первые пациенты были еще в ноябре. Количество китайцев, которые ежедневно пересекают мир, огромно, потому неудивительно, что они разнесли болезнь быстрее, чем о ней стало известно официально. Италия и Испания, кстати, тоже подтвердили, что нашли штаммы, похожие на коронавирус, еще в начале декабря в канализации. Не исключено, что та же ситуация наблюдалась и в других странах, популярных у китайцев, — отметил эксперт.

Вместе с тем вероятность того, что коронавирус на самом деле пошел не из Китая, а появился одновременно в нескольких регионах, практически отсутствует. Медик заметил, что в таком случае речь шла бы о разных штаммах болезни:

— Вывод довольно простой. В Китае огромная численность населения, высокий уровень миграции, первичный контроль в то время не проводился, значимость инфекции была крайне низкой. Вполне возможно, что какие-то вспышки болезни уже фиксировали, но местные врачи считали их отдельными случаями пневмонии, которая просто плохо лечилась по каким-то малоинтересным причинам. Скорее всего, получилось так, что на начинающуюся эпидемию просто никто не обращал внимания до той поры, пока болезнь не стала массовой, поражая все большее число людей. Если бы проблему начали решать сразу, еще на первых этапах, возможно, такого масштаба заболеваемости бы не было, — сказал врач.

Кондрахин напомнил, что о коронавирусе стало известно еще в 2015 году, когда США выделили грант Китаю на изучение болезни и ее способности передаваться человеку. В ноябре 2019 года, когда вирус вышел из-под контроля, местные власти не сообщили об этом даже в Центральный комитет, получилось так, что долгое время о происходящем не знали даже сами китайцы — в Ухане надеялись, что распространение COVID-19 удастся быстро локализовать, но к декабрю провинция уже была покрыта вирусом.

Ранее сообщалось, что исследователи выяснили, что коронавирус в США появился раньше, чем о нем официально заявили в Китае, — в начале декабря.

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