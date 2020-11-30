Врач рассказал об опасности грибковой пневмонии при коронавирусе

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Грибковая пневмония, являющаяся одним из наиболее тяжелых осложнений коронавируса, может возникать из-за длительного лечения антибиотиками. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Грибок был обнаружен у пациентов с тяжелой стадией коронавируса. При этом болезнь приводит к летальному исходу от 16 до 25 процентов случаев.

— При лечении COVID-19 медикам приходится применять антибиотики разных типов, иногда из разных групп, в результате чего мы полностью вычищаем флору, в организме не остается микроорганизмов или сохраняются лишь малые их колонии. Грибок же и так живет в нашем теле, но его размножение сдерживают те самые микроорганизмы, как только мы уничтожаем их антибиотиками, преград для распространения гриба уже не остается — объяснил медик.

Была теория, что организм человека полностью стерилен. На самом деле, по словам Кондрахина, это не так — в каждом органе живет своя колония бактерий, работающая в тандеме с иммунитетом и помогающая сдерживать целый ряд серьезных болезней.

— Именно грибковая пневмония опаснее других по целому ряду причин.Во-первых, свойство грибка — активно прорастать во все системы организма. Как и привычный нам гриб, он дает споры, которые могут занестись куда угодно: и в печень, и в сердце, и в мозг. Да, у нас есть противогрибковые препараты, но, к сожалению, они крайне токсичны сами по себе. Нам все равно приходится применять их, поскольку альтернатив не остается, но в дальнейшем возможно сколько угодно рецидивов. Они будут повторяться, человеку придется повторно проходить лечение и снова принимать препараты. Гриб — очень тяжелая вещь, от которой реально можно умереть. Кроме того, к некоторым препаратам уже появляется резистентность, они становятся бесполезны, — отметил врач.

Разумеется, о грибковой пневмонии знали и до коронавируса, ее наблюдают у людей с пониженным иммунитетом, регулярно принимающих антибиотики.

— Грибковая инфекция — результат крайне тяжелого состояния больного, и является конечным эпизодом. Сначала развивается вирусная пневмония, потом бактериальная, потом грибковая. В ситуации коронавируса иммунитет человека сильно просаживается, бактерии активничают, в результате чего мы вынуждены применять антибиотики широкого спектра, а уже после этого выходят грибки. То же самое встречается у больных муковисцидозом, бронхиальной астмой, у людей пожилого возраста, пациентов, находящихся на ИВЛ. И всегда это связано с приемом антибиотиков. Потому мы и говорим всегда: не покупайте антибиотики впрок, не пейте их каждый раз при малейших симптомах заболевания, не занимайтесь самолечением, ведь так вы убиваете флору, — рассказал он.

Та же рекомендация, как отметил Кондрахин, распространяется и на врачей: медик призывает более осмотрительно применять антибиотики, назначать их вовремя и правильно. Ведь следствием неверно назначенных препаратов может стать грибковая инфекция, бороться с которой крайне трудно и опасно.

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