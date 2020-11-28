«Консерватизм внушает оптимизм»: почему не стоит бояться новых штаммов коронавируса

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Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в мире распространяется штамм коронавируса, который мутировал на севере Италии. По мнению специалиста, именно итальянский штамм поражает людей более чем в 99 процентах случаев. Однако, по словам российских медиков, коронавирус мутирует постоянно и пока бояться новых штаммов болезни не стоит. Мутации влияют только на приспособление вируса к среде обитания, не сказываясь на клинических проявлениях и контагиозности. Такое мнение специалисты высказали в разговоре с «Вечерней Москвой».

— Штаммы вируса отличаются от региона к региону, возбудитель мутирует, приобретает новые свойства. Но знание об этом необходимо профессионалам, ученым для понимания того, откуда вообще пошла болезнь. Именно на тактике ведения лечения, на профилактике это не сказывается никак, — объяснил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Это просто наука. Как бы ни изменялся вирус, на данный момент мы видим, что клиника остается прежней, заболеваемость тоже.

Утверждать, что весь мир болен итальянским коронавирусом, по мнению медика, невозможно, банально потому, что подобные исследования еще не проводились:

— На данный момент это просто мнение одного доктора и не более. Кроме того, уже есть ряд работ, доказывающих, что в каждой части света существует свой вид коронавируса — организм человека приспосабливается к возбудителю, так же и сам ковид должен привыкнуть к характерному ареалу обитания, приобрести новые свойства. Получается, что коронавирус пошел от китайского народа, но потом начал приобретать определенную специфичность в каждом районе мира, — отмечает специалист.

К счастью, на эффективность лечения и вакцинации мутации вируса в разных регионах не влияют — пока ковид чувствителен к существующим препаратам, патогенность и вирулентность не изменились, говорит врач.

С мнением Кондрахина согласен и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. По его мнению, на данный момент мир борется только с одним штаммом коронавируса, появившиеся же подтипы никак не влияют на качество лечения и распространение болезни:

— Еще с прошлого года мы знали о четырех подтипах коронавируса: китайском, австралийском, североамериканском, европейском. То есть подтипы разные, но штамм один и тот же. Да, вирус мутирует — мы уже знаем о нескольких сотнях мутаций, но они принципиально не меняют свойств ковида. Это как ребенок в чем-то отличается от отца, но стержень один и тот же. Сказать, что принципиально изменилась клиника, характеристика штамма, нельзя, — сказал он.

Онищенко отметил, что на сегодняшний день известно о 61 миллионе зарегистрированных случаев коронавируса при достаточно массированном скрининге. Это, по мнению эксперта,означает, что за прошедший год каждый месяц регистрировали около пяти миллионов случаев среди семимиллиардной популяции. То есть контагеозность вируса не увеличилась, так же, как и клинические характеристики больных.

— Это не грипп, который в один год поражает беременных, в другой — пожилых и так далее — здесь все более стабильно. В научных публикациях я также не вижу подтверждений гипотезы немецкого медика, потому давайте воспринимать ее просто как некое частное мнение. Прислушиваться к нему, тем не менее, надо: где есть четыре подтипа, может появиться и пятый. Но все же консерватизм коронавируса очевиден, что делает более реальным прогнозирование его развития и вселяет оптимизм относительно того, что вакцина, которую готовят не только у нас, сыграет свою роль, — отметил эксперт.

Онищенко заключил, что подтипы коронавируса отличаются только в некоторых деталях, чуть иначе протекают клинически. Но утверждать, что какой-то из них более агрессивен, нельзя.

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