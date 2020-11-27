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«Стартовый выстрел»: названа неожиданная причина пандемии коронавируса
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

«Стартовый выстрел»: названа неожиданная причина пандемии коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Первопричиной пандемии коронавируса стала его мутация на севере Италии. Именно этот штамм ковида распространился из-за небрежности европейских властей, считает немецкий эпидемиолог Александр Кекуле.

— «Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии, — заявил он в эфире ZDF.

По мнению врача, более чем в 99 процентах случаев заболевания коронавирусом людей поражает вышеуказанный штамм, несмотря на то, что возбудитель ковида — вирус SARS-CoV-2 — зародился в китайском Ухане.

Как утверждает Кекуле, коронавирус нового типа незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться среди людей.

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