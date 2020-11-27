Глава Минздрава рассказал, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19

Фото: Пресс-служба Минздрава России

В России эпидемия коронавируса может завершиться уже в 2021 году. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он заявил, что для победы над ковидом делается все необходимое.

— Мы все для этого делаем, — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Ранее министр объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России. Также он оценил перспективы введения тотального масочного режима по всей стране.

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