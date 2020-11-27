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Минздрав объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минздрав объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России

Ростислав Зубков

Общество

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартует в январе-феврале 2021 года. Соответствующий анонс сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, люди, входящие в группы риска, получат вакцину уже в декабре 2020 года. При этом будет соблюдаться принцип добровольности, то есть пациент волен не прививаться.

Глава Минздрава уточнил, что, по сути, вакцинация в РФ уже идет, но массовый характер она приобретет через пару месяцев.

— То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он напомнил, что в группы риска входят медработники, учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, а также пожилые люди.

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