Минздрав оценил перспективы введения тотального масочного режима в России

Человек в маске / Фото: Анна Быкова

В России нет смысла вводить тотальный масочный режим. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября, выступая на пресс-конференции в Будапеште.

По словам главы Минздрава, в стране действует гибкая система коронавирусных ограничений, которая позволяет противостоять пандемии. При этом Россия — достаточно большая страна, чтобы не распространять во всех субъектах одинаковые меры, включая масочный режим.

— Вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он уточнил, что вопросами масочного режима в РФ занимается Роспотребнадзор.

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