Единый номер 122 по COVID-19 ввели в России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Единый телефонный номер 122 по COVID-19 вводится во всех регионах России. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ему лично заняться решением проблемы, с которой сталкиваются россияне, когда не могут дозвониться до врачей.

— Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы, — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он отметил, что при поддержке правительства губернаторам необходимо действовать в интересах граждан.

— Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль, — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, звонки в поликлиники и колл-центры в основном связаны с вызовом медиков на дом, скорой помощи или получением консультации по телефону. При этом время ожидания ответа оператора в разных регионах варьируется от одной минуты до 20 и более.

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