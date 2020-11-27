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Власти Москвы: Работники скорой помощи начнут выдавать лекарства от COVID-19
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Власти Москвы: Работники скорой помощи начнут выдавать лекарства от COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Бригады скорой помощи будут выдавать жителям противовирусные препараты от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, препараты против COVID-19 работники скорой помощи начнут предоставлять тем, кто отказывается от госпитализации, или его состояние не требует помещения в стационар.

— Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники, — цитирует Ракову ТАСС.

Также заммэра заявила, что порядка пяти тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в резерве столицы.

Кроме того, в Москве вскоре изменятся правила тестирования на коронавирус. Людей, которые живут вместе с заболевшим коронавирусом, будут дважды проверять на инфекцию, так как они «находятся под особым риском заражения».

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7918 случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся в столице выросло до 585 тысяч. Из них 141,5 тысячи — активные больные.

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