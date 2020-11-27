Власти Москвы: Работники скорой помощи начнут выдавать лекарства от COVID-19

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бригады скорой помощи будут выдавать жителям противовирусные препараты от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, препараты против COVID-19 работники скорой помощи начнут предоставлять тем, кто отказывается от госпитализации, или его состояние не требует помещения в стационар.

— Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники, — цитирует Ракову ТАСС.

Также заммэра заявила, что порядка пяти тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в резерве столицы.

Кроме того, в Москве вскоре изменятся правила тестирования на коронавирус. Людей, которые живут вместе с заболевшим коронавирусом, будут дважды проверять на инфекцию, так как они «находятся под особым риском заражения».

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7918 случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся в столице выросло до 585 тысяч. Из них 141,5 тысячи — активные больные.

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