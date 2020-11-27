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Около пяти тысяч свободных коек для больных COVID-19 находятся в резерве Москвы
Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Около пяти тысяч свободных коек для больных COVID-19 находятся в резерве Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Порядка пяти тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в резерве столицы. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. На данный момент зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных — 7918 новых случаев COVID-19.

— Уже третий месяц, по сути, всю осень, московская система здравоохранения работает с огромной нагрузкой, с дополнительной существенной нагрузкой. При этом на сегодняшний день мы имеем достаточный резерв коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день мы имеем свободных около пяти тысяч коек, — цитирует Ракову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бригады скорой помощи будут получать противовирусные препараты от коронавируса.

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