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Более 1,5 тысячи москвичей госпитализировали с коронавирусом за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,5 тысячи москвичей госпитализировали с коронавирусом за сутки

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние сутки в столице госпитализировали 1549 москвичей, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 27 ноября.

— В столице подтверждено 7918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1549 пациентов с COVID-19, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Более 1,5 тысячи москвичей госпитализировали с коронавирусом за сутки Фото: Оперштаб

Основная часть госпитализированных — почти 43 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 31. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 15 процентов, дети — более 10. Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 421 пациент.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной. По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

В четверг, 26 ноября, было принято решение продлить ряд ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мэр подписал указ, согласно которому они будут действовать до 15 января 2021 года.

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