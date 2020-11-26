Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве происходит постепенное сглаживание динамики роста заболеваемости коронавирусом, при этом эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

— Конечно, в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано, — написал мэр в личном блоге.

Собянин уточнил, что система здравоохранения продолжает работать с сильной нагрузкой. При этом, как уточнил мэр, необходимости вводить дополнительные ограничения нет. Поэтому было принято решение продлить те меры, которые были введены в столице ранее.

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