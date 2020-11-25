Более 890 пациентов проходят лечение в больнице в Коммунарке 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В больнице в Коммунарке, где занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, находятся 892 человека. Об этом в среду, 25 ноября, на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил главный врач медицинского учреждения № 40 Денис Проценко.

По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 229 пациентов, а на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 51.

Согласно статистике, за последние сутки в медицинское учреждение поступили 168 пациентов, а 93 человека были выписаны. Также зафиксировано 18 летальных исходов.

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