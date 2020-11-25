Сергей Собянин рассказал о цифровых технологиях в московских больницах

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В столичных больницах активно внедряются цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования. Программа набирает текст, а специалист проверяет его перед отправкой. Это на 20 процентов быстрее, чем записывать от руки. Эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии.

Также Сергей Собянин отметил технологию искусственного интеллекта (ИИ). Он добавил, что в настоящее время ИИ помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики коронавирусной инфекции:

— Искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считаные часы.

Сергей Собянин добавил, что время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут. Заключение сразу передается лечащим врачам.

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