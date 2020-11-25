Сергей Собянин обсудил с главами российских регионов ситуацию с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил вопрос с коронавирусом в стране на селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции. В нем принимали участие главы федеральных министерств и российских регионов.

На совещании говорили о темпах распространения COVID-19, дополнительном коечном фонде, соблюдении масочного режима в общественных местах. Также затрагивались вопросы обеспечения лекарствами для больных коронавирусом и в аптеках — для остальных групп граждан. Участники совещания озвучили вопросы о массовой вакцинации от коронавируса, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была создана по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Руководителем рабочей группы назначили мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее мэр столицы сообщил, что в последние две недели наблюдается сглаживание роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. В целом же ситуация в Москве носит более длительный, но контролируемый характер по сравнению с весной.

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