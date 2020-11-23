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Сергей Собянин заявил об эффективности ограничительных мер в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил об эффективности ограничительных мер в столице

Юлия Захарова

Город

Ограничительные меры, введенные в столице, приносят положительный эффект. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

— По согласованию с правительством Российской Федерации мы приняли целый ряд мер в Москве ограничительного характера. Крайне неприятные, но, должен сказать, необходимые меры... Но, с другой стороны, это, безусловно, дает свой эффект, — приводит слова главы города РИА Новости.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в последние две недели наблюдается сглаживание роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. В целом же ситуация в столице носит более длительный, но контролируемый характер по сравнению с весной.

Напомним, что за минувшие 24 часа в столице было зарегистрировано 6866 новых случаев COVID-19. За сутки полностью выздоровели 5064 пациента.

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