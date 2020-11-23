В Москве выявили 6866 новых случаев коронавируса за сутки

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За последние 24 часа в столице выявили 6866 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.

За сутки полностью выздоровели 5064 пациента. Таким образом, всего количество людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641 человека.

В России выявили 25 173 новых случая коронавируса за минувшие сутки — этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Зафиксирован 361 летальный исход.

Ранее вирусологи перечислили главные ошибки при сдаче теста на COVID-19.

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