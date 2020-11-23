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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5064 пациента
/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5064 пациента

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние сутки еще 5064 пациента вылечились от коронавируса в столице. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Оперативный штаб Москвы.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 410 641 человека.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, почему женщины лучше защищены от коронавируса.

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