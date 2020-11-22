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Врач объяснила, почему женщины лучше защищены от коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Врач объяснила, почему женщины лучше защищены от коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Мужчины более подвержены заражению коронавирусом, чем женщины, в том числе из-за особенностей половых органов. Об этом заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, женщины от природы сильнее защищены от различных болезней. Это объясняется наличием способности рожать детей. При этом мужчины более уязвимы перед новой инфекцией. Павлова рассказала об исследовании, во время которого ученым удалось найти наличие способствующих проникновению коронавируса в организм рецепторов ACE2 в половых органах мужчин.

— Много было разговоров, что последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой. Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин, — цитирует эндокринолога радио Sputnik.

Павлова добавила, что мировая статистика подтверждает превалирование мужчин в числе заболевших над женщинами.

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