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Биолог сообщила о двух пугающих свойствах мутировавшего COVID-19
Фото: ltn.com.tw

Биолог сообщила о двух пугающих свойствах мутировавшего COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила о последствиях мутации COVID-19 в популяции норок. Она рассказала, что сейчас в Дании готовится к публикации научное исследование, которое посвящено изменениям коронавируса в организме зараженных им норок.

Ученые установили, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего у него появились новые свойства.

— Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса. К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых «суперраспространителей». Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, они смогут распространить этот вирус большему количеству людей, — сообщила Баранова во время прямого эфира в YouTube.

Специалист отметила, что в естественных условиях подобного еще не было, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований мутировавшего COVID-19.

Биолог назвала «самой плохой вещью» в новой мутации результат эксперимента с нейтрализующими сыворотками, которые взяли у людей, переболевших коронавирусом в начале эпидемии. Ученые выяснили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус

Напомним, после выявления COVID-19 у норок датское правительство приняло решение об уничтожении всех зверей в стране. По информации датских властей, инфекция распространилась более чем на тысяче норковых фермах в Дании.

Заявление о необходимости массового уничтожения норок — зараженных и здоровых — вызвало резкую критику со стороны представителей данной отрасли и ряда политических сил. 12 ноября стало известно, что датские власти пересмотрели свое решение об уничтожении всей популяции норок на зверофермах.

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