Рекордные 25 173 случая коронавируса за сутки выявили в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России выявили 25 173 новых случая коронавируса за минувшие сутки — этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 23 ноября.

В РФ за последние сутки случаи инфекции были зафиксированы в 85 регионах. Из них 23,5 процента не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа в России скончался 361 человек, выздоровели — 16 002 пациента.

Больше всего граждан с COVID-19 выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего за время пандемии на территории России было зафиксировано 2 114 502 случая коронавируса. От инфекции скончались 36 540 человек, вылечились — 1 611 445 человек.

Ранее сообщалось, что в России за все время пандемии провели уже более 72,9 миллиона тестов на коронавирус.

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