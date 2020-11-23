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Более 72,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Более 72,9 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели уже более 72,9 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 520 тысяч исследований на выявление инфекции. Под наблюдением медиков в РФ остаются 481 674 человека с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении срока действия запрета массовых мероприятий в регионе с участием зрителей.

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