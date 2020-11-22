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Лидеры стран G20 обязались вести мир к формированию сбалансированной эпохи после пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Лидеры стран G20 обязались вести мир к формированию сбалансированной эпохи после пандемии

Евгения Звощик

Внешняя политика

Лидеры стран G20 (Группа двадцати — прим. «ВМ») приняли итоговую декларацию саммита, в которой обязались вести мир к формированию «сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи» после пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был распространен в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что страны «Большой двадцатки» обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру для того, чтобы более бедные страны не остались в стороне от данного процесса.

Кроме того, в принятой документе лидеры объединения заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на пандемиюкоронавируса, передает РИА Новости.

Напомним, двухдневный саммит завершился принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в G20.

СПРАВКА «ВМ»

G20 или «Группа двадцати» с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. В частности, в нее входят Европейский Союз и еще 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

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