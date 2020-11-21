Путин: Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех
Вакцина против коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех. Такое мнение в субботу, 21 ноября, выразил президент РФ Владимир Путин в рамках саммита «Большой двадцатки».
По его словам, Россия поддерживает проект документа форума G20 по обеспечению доступности препаратов, а также готова предоставить вакцину всем нуждающимся государствам.
— Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием, — приводит слова российского лидера РИА Новости.
Ранее Путин сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией. Он заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным числом вызовов, включая пандемию COVID-19, спад экономической активности и безработицу.
Напомним, саммит G20 проходит 21–22 ноября в Саудовской Аравии в дистанционном формате.
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