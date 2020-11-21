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Путин: Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин: Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех

Юлия Захарова

Общество

Вакцина против коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех. Такое мнение в субботу, 21 ноября, выразил президент РФ Владимир Путин в рамках саммита «Большой двадцатки».

По его словам, Россия поддерживает проект документа форума G20 по обеспечению доступности препаратов, а также готова предоставить вакцину всем нуждающимся государствам.

— Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием, — приводит слова российского лидера РИА Новости.

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Ранее Путин сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией. Он заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным числом вызовов, включая пандемию COVID-19, спад экономической активности и безработицу.

Напомним, саммит G20 проходит 21–22 ноября в Саудовской Аравии в дистанционном формате.

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