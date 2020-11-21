Путин озвучил объем антикризисной поддержки в РФ в период пандемии

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Российские власти направили около 4,5 процента ВВП на антикризисную поддержку в период пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20.

— Общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5 процента ВВП. Своевременное принятие этих целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых потерь, — отметил глава государства.

По его словам, также кабмин РФ совместно с Банком России реализуют меры по поддержке экономики и граждан. В частности, кредиты и субсидии выделяют малым и средним предпринимателям, банковской сфере и регионам, передает РИА Новости.

Ранее Путин сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией. Он заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным числом вызовов, включая пандемию COVID-19, спад экономической активности и безработицу.

Напомним, саммит G20 проходит 21–22 ноября в Саудовской Аравии. Формат встречи — дистанционный.

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