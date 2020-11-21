Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин озвучил объем антикризисной поддержки в РФ в период пандемии
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Путин озвучил объем антикризисной поддержки в РФ в период пандемии

Юлия Захарова

Общество

Российские власти направили около 4,5 процента ВВП на антикризисную поддержку в период пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20.

— Общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5 процента ВВП. Своевременное принятие этих целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых потерь, — отметил глава государства.

По его словам, также кабмин РФ совместно с Банком России реализуют меры по поддержке экономики и граждан. В частности, кредиты и субсидии выделяют малым и средним предпринимателям, банковской сфере и регионам, передает РИА Новости.

Ранее Путин сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией. Он заявил, что мир столкнулся с беспрецедентным числом вызовов, включая пандемию COVID-19, спад экономической активности и безработицу.

Напомним, саммит G20 проходит 21–22 ноября в Саудовской Аравии. Формат встречи — дистанционный.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Владимир Путин заявил о необходимости модернизации ВТО

финансовая поддержкамеждународный саммитВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте