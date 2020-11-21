Президент РФ сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Мир столкнулся с беспрецедентным числом вызовов в 2020 году. Такое заявление в субботу, 21 ноября, сделал президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20.

По его словам, в настоящее время наблюдается экономический кризис, масштаб которого эквивалентен масштабу Великой депрессии.

— Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал, — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Пул N3»

Пути подчеркнул, что в результате пандемии скончалось множество людей, также серьезно пострадали экономики многих стран, граждане потеряли рабочие места и доходы. Кроме того, одним из основных рисков осталась массовая долгосрочная безработица.

Напомним, саммит G20 состоится 21–22 ноября в Саудовской Аравии. Формат встречи — дистанционный.

Главным вопросом для обсуждения на саммите для президента России Владимира Путина станет борьба с пандемией коронавируса. Ранее глава государства заявил, что в стране идет работа над отлаживанием массового производства вакцины от заболевания.

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