Путин оценил возможный ущерб в мире от киберпреступности в 2021 году

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Общемировой ущерб от киберпреступлений в следующем году может составить около шести триллионов долларов. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — прим. «ВМ»).

— По экспертным оценкам, урон от киберпреступлений в мире к 2021 году может составить примерно шесть триллионов долларов, — уточнил глава государства.

Он отметил, что российская сторона считает целесообразным подумать о налаживании в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере.

Стенограмма выступления Владимира Путина на саммите АТЭС опубликована на официальном сайте Кремля.

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