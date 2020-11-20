Путин на саммите АТЭС: РФ готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российская Федерация готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — прим. «ВМ»).

По его словам, нынешние условия в мире на фоне пандемии побуждают международное сообщество «сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой» по выправлению сложившейся ситуации.

— Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС, — пояснил российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что весной РФ предлагала создать «зеленые коридоры», которые были бы свободны от ограничений и санкций, в частности, в отношении поставок продовольствия и медикаментов, передает РИА Новости.

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