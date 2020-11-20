Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин на саммите АТЭС: РФ готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин на саммите АТЭС: РФ готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская Федерация готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 ноября, во время выступления на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — прим. «ВМ»).

По его словам, нынешние условия в мире на фоне пандемии побуждают международное сообщество «сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой» по выправлению сложившейся ситуации.

— Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС, — пояснил российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что весной РФ предлагала создать «зеленые коридоры», которые были бы свободны от ограничений и санкций, в частности, в отношении поставок продовольствия и медикаментов, передает РИА Новости.

Читайте также: Путин заявил о долге всего мира защищать решения Нюрнбергского трибунала

международное сотрудничествоАТЭСмеждународный саммит
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте