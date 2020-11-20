Путин заявил о долге всего мира защищать решения Нюрнбергского трибунала

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Мир должен отстаивать решения Нюрнбергского процесса, поскольку они обеспечивают современное мироустройство. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 20 ноября, обращаясь к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

— Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны... Долг всего мирового сообщества — стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Он напомнил, что месяц назад Солецкий суд впервые в истории отечественного судопроизводства признал геноцидом массовые казни у деревни Жестяная горка на Новгородчине, где погибли тысячи невинных людей. Суд при этом опирался на постановления Нюрнбергского трибунала, которые, как утверждает российский лидер, остаются фундаментом тесного сотрудничества по сей день. Вместе с тем попытки предать все это забвению подрывают глобальную безопасность, добавил Путин.

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