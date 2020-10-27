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Убийства нацистами мирных жителей впервые признали геноцидом в России
Фото: twitter.com/mfame_guru

Убийства нацистами мирных жителей впервые признали геноцидом в России

Евгения Звощик

Закон

Впервые в российском судопроизводстве были признаны геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Соответствующее решение принял Солецкий районный суд во вторник, 27 октября.

Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка в Новгородской области в 1942 году. Как пояснила судья Марина Малышева в своем решении, в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан были совершены военные преступления против человечества.

В частности, было установлено, что массовое уничтожение людей в указанном населенном пункте было частью плана Германии «отделаться от всего мирного населения Советского Союза» путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.

При этом начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков в своем заключительном слове напомнил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности, передает РИА Новости.

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