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Посвященный работе промышленников в годы войны поезд запустили в метро Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Посвященный работе промышленников в годы войны поезд запустили в метро Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Ходынская улица Карта всех событий

В электродепо «Красная Пресня» состоялся запуск тематического состава, посвященного работе московских промышленников в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает ТАСС.

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, поезд получил название «Московская промышленность — фронту».

— Московская промышленность является сегодня лидером промышленности в России, так и во время Великой Отечественной войны Москва была основной опорой и оплотом для страны в то время, — заявил Прохоров.

Поезд будет курсировать по Арбатской-Покровской линии метро в течение полугода. Станции объявят актер Василий Лановой и актриса Валентина Талызина. Внутри вагонов представлены около 200 архивных фотографий и более 170 фактов о 50 предприятиях Москвы в годы войны.

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Метротематический поездМосква
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