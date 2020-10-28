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«Русских они убивали!»: Жириновский прокомментировал решение суда о геноциде
Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

«Русских они убивали!»: Жириновский прокомментировал решение суда о геноциде

Олег Сыров

Политика

Депутат Госдумы Владимир Жириновский эмоционально отреагировал на признание российским судом массовых убийств нацистами граждан СССР в Новгородской области геноцидом. Политик выразил уверенность в том, что солдаты гитлеровской Германии убивали людей по национальному признаку.

— Впервые провели трибунал! Впервые наш районный суд признал геноцид советских граждан! Только слово «русских» не прозвучало! На самом деле русских они убивали! «Зачищали» Новгородскую область! Делали это эсэсовцы — немцы и латыши! — заявил он «Вечерней Москве».

Политик выразил удовлетворение тем, что очередной исторический факт преступления против человечности признан на законодательном уровне. При этом Жириновский призвал «расставлять точки над «i» до конца и называть все «своими именами».

Напомним, 27 октября Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне Жестяная Горка в 1942 году. Как пояснила судья в своем решении, в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан были совершены военные преступления против человечности. В частности, было установлено, что массовое уничтожение людей было частью плана Германии «отделаться от всего мирного населения Советского Союза» путем изгнания населения с целью колонизировать освободившуюся территорию немцами.

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