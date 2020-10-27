Депутат Госдумы удивилась решению суда о геноциде советских граждан

Фото: instagram.com/szhurova / Официальный аккаунт Светланы Журовой

В Госдуме удивились решению Солецкого районного суда Новгородской области, который впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами.

— Это удивительно, — сказала «Вечерней Москве» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, советская и российская конькобежка Светлана Журова. — Непонятно, почему эту тему сейчас поднимают. По-моему, подписав все договоры на момент окончания войны, мы все точки расставили. Это разжигание неприязни у молодого поколения, которое к войне отношения не имеет. Разве немцы не были уже наказаны и не покаялись? Тогда нам могут предъявить, что лет 400 назад русские тоже кого-то угнетали. Смысл мне непонятен.

Депутат рассказала корреспонденту «ВМ», как дети ее знакомых проходили практику в Германии. По ее словам, в период майских праздников они не смогли находиться в местной школе, так как немецкие ребята «нелицеприятно» о них отзывались.

То, что в 1941 году Германия напала на СССР, по словам Журовой, не обсуждается. Однако сегодня все «воспринимается по-другому» и для установления исторической справедливости не надо «подавать в суды», считает парламентарий:

— Сейчас создается единый исторический учебник Европы, в котором отразят события Второй мировой войны. Задача нашего государства, чтобы все события там отразили правдиво.

Журова согласилась с тем, что об исторических фактах говорить необходимо, но решение суда «выглядит непонятно».

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