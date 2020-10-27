Опубликовавшего фото Гитлера россиянина могут приговорить почти к 2 годам колонии

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Государственное обвинение попросило приговорить жителя Казани, который обвиняется в размещении фотографии Адольфа Гитлера во время проведения акции «Бессмертный полк онлайн», к 1 году 11 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре Татарстана во вторник, 27 октября.

Отмечается, что гособвинение также просит назначить обвиняемому штраф в размере 290 тысяч рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что в главном следственном управлении СК РФ завершили расследование дела о реабилитации нацизма в отношении Мухаммеда Эль-Айюби. По информации следователей, в мае 2020 года юноша отправил на сайт «Банк памяти» снимок Гитлера для его дальнейшей онлайн-трансляции в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

Во время предварительного расследования у него был проведен обыск. Выяснилось, что житель Казани в течение нескольких месяцев выращивал дома растения, содержащие наркотические средства. В результате ему предъявили обвинение по статьям о реабилитации нацизма и незаконном хранении содержащих наркотические средства растений.

Ранее стало известно, что впервые в российском судопроизводстве были признаны геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами.

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