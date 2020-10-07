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Кабинет министров одобрил уголовную ответственность за отрицание фактов нацизма
Фото: Пресс-служба правительства РФ

Кабинет министров одобрил уголовную ответственность за отрицание фактов нацизма

Захар Чайченко

Закон

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложение вице-спикера Государственной думы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за отрицание в интернете преступлений, совершенных нацистами, а также за распространение ложных сведений о действиях СССР во время Второй мировой войны, сообщили в ТАСС.

— Законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», за одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенных публично, — сказано в тексте проекта.

Также автор предлагает дополнить Уголовный кодекс «положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний» в Сети.

Помимо этого, в тексте говорится о том, что правительство Российской Федерации поддерживает данный законопроект.

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Уголовный кодексодобрение законопроектаГосударственная дума РФ
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