Совет Федерации одобрил повышение акцизов на табачную продукцию с 2021 года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сенаторы одобрили закон, который увеличит в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими ставками, сообщило РИА Новости.

Подписанный документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20 процентов в 2021 году к уровню 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Также для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусмотрено получение свидетельства о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже.

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