Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван процент недовольных зарплатой россиян
Кадр из сериала «Офис»

Назван процент недовольных зарплатой россиян

Виктория Родимкина

Рынок труда

Большинство работающих россиян недовольны своей зарплатой, а те, кого она устаивает, работают в закупках или IT-сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Так, 69 процентов опрошенных считают, что получают слишком маленькую зарплату. Респонденты этой категории чаще всего работают в сфере науки и образования, искусства и масс-медиа, а также в сфере продаж.

По результатам опроса, 29 процентов опрошенных заявили, что довольны зарплатой. Россияне этой категории работают в области закупок, информационных технологий, медицины и автомобильного бизнеса.

В исследовании поучаствовали 9514 человек, уточнили в агентстве.

Читайте также: Как противостоять попыткам работодателя сократить зарплату на удаленке

зарплатаопросыдостойная работа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Все мнения
О проекте