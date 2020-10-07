Назван процент недовольных зарплатой россиян

Кадр из сериала «Офис»

Большинство работающих россиян недовольны своей зарплатой, а те, кого она устаивает, работают в закупках или IT-сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Так, 69 процентов опрошенных считают, что получают слишком маленькую зарплату. Респонденты этой категории чаще всего работают в сфере науки и образования, искусства и масс-медиа, а также в сфере продаж.

По результатам опроса, 29 процентов опрошенных заявили, что довольны зарплатой. Россияне этой категории работают в области закупок, информационных технологий, медицины и автомобильного бизнеса.

В исследовании поучаствовали 9514 человек, уточнили в агентстве.

Читайте также: Как противостоять попыткам работодателя сократить зарплату на удаленке