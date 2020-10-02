Как противостоять попыткам работодателя сократить зарплату на удаленке

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленку до половины сотрудников офисов. Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова объяснила в разговоре с «Вечерней Москвой», как защитить свои права при такой форме работы.

— Прежде всего работнику, если недобросовестный работодатель в подобной ситуации оказывает давление, не нужно подписывать новое соглашение. Ведь по закону работа ведется согласно трудовому договору. Если меняется характер процесса и сотрудник переходит на дистанционное выполнение обязанностей, другие положения документа не меняются, — сказала эксперт.

Петрова объяснила, что прочие условия могут быть изменены и зафиксированы только по обоюдному согласию. По ее словам, ни о каком снижении заработной платы в «автоматическом» порядке речи быть не может — это незаконно.

Собеседница «ВМ» разъяснила, что, если новый договор с условиями, которые не устраивают работника, все-таки был им подписан под давлением или в силу иных причин, пострадавшей стороне следует обратиться в суд и доказать факт принуждения.

— Если же договор не изменялся, любое снижение или невыплата заработной платы — нарушение закона, — сказала Петрова.

Она посоветовала обращаться в подобных случаях в Государственную инспекцию труда и прокуратуру. Права и интересы работника будут защищены, заключила эксперт.

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