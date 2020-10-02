Как противостоять попыткам работодателя сократить зарплату на удаленке
Власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленку до половины сотрудников офисов. Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова объяснила в разговоре с «Вечерней Москвой», как защитить свои права при такой форме работы.
— Прежде всего работнику, если недобросовестный работодатель в подобной ситуации оказывает давление, не нужно подписывать новое соглашение. Ведь по закону работа ведется согласно трудовому договору. Если меняется характер процесса и сотрудник переходит на дистанционное выполнение обязанностей, другие положения документа не меняются, — сказала эксперт.
Петрова объяснила, что прочие условия могут быть изменены и зафиксированы только по обоюдному согласию. По ее словам, ни о каком снижении заработной платы в «автоматическом» порядке речи быть не может — это незаконно.
Собеседница «ВМ» разъяснила, что, если новый договор с условиями, которые не устраивают работника, все-таки был им подписан под давлением или в силу иных причин, пострадавшей стороне следует обратиться в суд и доказать факт принуждения.
— Если же договор не изменялся, любое снижение или невыплата заработной платы — нарушение закона, — сказала Петрова.
Она посоветовала обращаться в подобных случаях в Государственную инспекцию труда и прокуратуру. Права и интересы работника будут защищены, заключила эксперт.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: «Сильный удар»: Губерниев пожаловался на низкие доходы из-за пандемии