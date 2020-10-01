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«Сильный удар»: Губерниев пожаловался на низкие доходы из-за пандемии
Фото: youtube.com

«Сильный удар»: Губерниев пожаловался на низкие доходы из-за пандемии

Олег Сыров

Звезды

Коронавирус серьезно повлиял на зарплату спортивного комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерне Москвы»:

— Конечно, пандемия сильно ударила по доходам. Я же не могу жить в отрыве от страны. Пострадала работа — мы вместе со спортсменами не поехали на Олимпиаду. Да и сейчас под большим вопросом зимний сезон. Конечно, ощущения не самые радостные.

Губерниев поделился, что ему не удалось съездить, как он ранее планировал, на отдых в Крым во время «бархатного сезона». Однако побездельничать в ближайшее время спортивный комментатор не может себе позволить — «идут эфиры».

— Сегодня, прежде чем ехать отдыхать, надо десять раз подумать, нужно это или нет, — сказал телеведущий.

Собеседник «Вечерней Москвы» также рассказал, что пятницу, 2 октября, проведет в Новороссийске, куда собрался на День ходьбы.

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