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Владимир Путин заявил о необходимости модернизации ВТО
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин заявил о необходимости модернизации ВТО

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Альтернативы Всемирной торговой организации (ВТО) на данный момент нет, но ей нужна модернизация в соответствии с вызовами времени. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил президент России Владимир Путин на саммите G20, который проходит в онлайн-режиме.

По словам главы государства, без стабильной и эффективной торговой системы, которая основана на универсальных принципах, нельзя решить эту задачу.

— В целом в рамках «двадцатки» следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ, согласно которому специальные экономические меры в отношении стран, установивших санкции против России, будут продлены до 31 декабря 2021 года.

Читайте также: Путин на саммите АТЭС: РФ готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами

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