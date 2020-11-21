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Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому специальные экономические меры в отношении стран, установивших санкции против России, будут продлены до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в субботу, 21 ноября.

Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации постановления. Кроме того, при необходимости кабмин может внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Так, глава государства продлил на следующий год действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или подержали антироссийские санкции.

Продовольственное эмбарго ввели в России 6 августа 2014 года. Сначала оно действовало в отношении продукции из Америки, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Затем к нему присоединились еще ряд стран, в том числе Украина.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США внесло в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании — «Чхолсан» и «Мокран».

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