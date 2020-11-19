США ввели санкции в отношении компаний КНДР, базирующихся в России

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Министерство финансов США внесло в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях «Чхолсан» и «Мокран». Одна организация базируется в России, а другая зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Введение ограничительных мер в отношении данных компаний предусматривает запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.

Ранее США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики.

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