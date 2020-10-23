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США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики
Фото: twitter.com/USTreasury

США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики

Евгения Звощик

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Об этом сообщили в Министерстве финансов США в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что ограничения были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение внести двух российских граждан и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.

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