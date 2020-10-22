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Евросоюз расширил санкции в отношении России
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Евросоюз расширил санкции в отношении России

Евгения Звощик

Внешняя политика

Европейский союз принял решение внести двух российских граждан и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза в четверг, 22 октября.

Согласно документу, речь идет о некоем «85-м главном центре спецопераций ГРУ». Под ограничительные меры попали Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых в ЕС назвали сотрудниками центра, передает РИА Новости.

Напомним, по информации немецких СМИ, в 2015 году некие хакеры совершили атаку на бундестаг: они скопировали два почтовых ящика, в которых была переписка парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель в период с 2012 по 2015 год. В мае этого года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, подозреваемого в участии в хакерской атаке. В связи с делом об атаке посла РФ в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг.

Позже глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Берлин не предоставил доказательств причастности России к хакерской атаке.

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