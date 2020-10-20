Помпео обвинил Россию в безответственности из-за хакеров

Майк Помпео обвинил Москву в пренебрежении общественной безопасностью/ Фото: U.S. Department of State / Ron Przysucha

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве. Так он отреагировал на обвинения Минюста и ФБР, которые были выдвинуты против шести предполагаемых российских хакеров, сообщается на сайте Белого дома.

— Мы призываем Россию положить конец своему безответственному поведению, — сказал Помпео.

Он также обратился к другим странам, призвав их помочь привлечь к ответственности виновных лиц. Американское следствие считает, что «обвиняемые и их сообщники» нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру.

Россия много раз опровергала обвинения в подобных действиях.

Ранее Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан РФ в причастности к хакерским атакам и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. В США заявили, что обвиняемые россияне являются действующими и бывшими сотрудниками ГРУ.

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