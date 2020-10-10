Спецслужбы США заявили о кибератаках на правительственные сети

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Федеральное бюро расследований США и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры заявили, что на правительственные сети были совершены кибератаки.

Согласно заявлению ведомств, деятельность злоумышленников была направлена против сетей штатов и местных органов власти. Предполагается, что выбор объектов атак определялся их близостью к избирательной информации.

В спецслужбах не исключают, что кибератаки могут представлять «некоторый риск для избирательной информации», поскольку хакеры получили несанкционированный доступ к системам обеспечения выборов.

При этом не уточняется кто именно, по версии ФБР и Агентства по кибербезопасности, стоит за данными атаками, хотя в службах считают, что их авторы обладают высоким уровнем знаний и ресурсов, сообщается на официальном сайте Агентства.

Ранее президент США Владимир Путин предложил странам договориться о ненанесении киберударов первыми. Ранее в Соединенных Штатах обвиняли Москву в причастности к хакерским атакам на серверы Демократической партии в ходе предыдущей президентской кампании, однако в России отрицают данные обвинения.

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