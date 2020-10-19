Глава МИД РФ обсудил с генсеком СЕ дискриминацию русских людей на Украине

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич дискриминацию русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Об этом глава МИД РФ заявил в понедельник, 19 октября, после переговоров.

— Мы говорили о том, что продолжаются массовые нарушения прав человека, прав миллионов людей на пространстве Совета Европы, имея в виду открытую дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики, — приводит РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в мае 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

До утверждения этого закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, однако коррективы в законодательстве повысили уровень квоты до 90 процентов.

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