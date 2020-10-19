Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава МИД РФ обсудил с генсеком СЕ дискриминацию русских людей на Украине
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава МИД РФ обсудил с генсеком СЕ дискриминацию русских людей на Украине

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич дискриминацию русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Об этом глава МИД РФ заявил в понедельник, 19 октября, после переговоров.

— Мы говорили о том, что продолжаются массовые нарушения прав человека, прав миллионов людей на пространстве Совета Европы, имея в виду открытую дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики, — приводит РИА Новости слова главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в мае 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предполагает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

До утверждения этого закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, однако коррективы в законодательстве повысили уровень квоты до 90 процентов.

Читайте также: Украинцев возмутила колбаса с коммунистическим названием

Сергей ЛавровУкраинарусский язык
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Все мнения
О проекте