Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Украинцев возмутила колбаса с коммунистическим названием
Фото: pixabay.com

Украинцев возмутила колбаса с коммунистическим названием

Ростислав Зубков

В мире

Харьковские активисты потребовали декоммунизировать производимую местным комбинатом колбасу. Их возмутило название товара — «Советская» («Радянська»).

Недовольные граждане обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти. В учреждении поддержали призыв неравнодушных соотечественников и порекомендовали предприятию переименовать колбасу, при этом отметив, что не имеют права принуждать комбинат к этому. Об этом пишет Telegram-канал «Декомунізація. Україна».

Напомним, в мае 2015 года на Украине заработал закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики СССР. Также закон подразумевает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Известно, что институт нацпамяти публиковал список с 520 историческими личностями, чья деятельность подпадает под действие вышеуказанного закона, в связи с чем их имена должны исчезнуть из географических названий.

В свое время документ вызвал широкий резонанс, поскольку в нем так и не были прописаны четкие правила его работы.

Читайте также: Памятные знаки в честь 75-летия Великой Победы изъяли у ветеранов на Украине

колбасаСоветский СоюзУкраина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте