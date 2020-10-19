Украинцев возмутила колбаса с коммунистическим названием

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Харьковские активисты потребовали декоммунизировать производимую местным комбинатом колбасу. Их возмутило название товара — «Советская» («Радянська»).

Недовольные граждане обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти. В учреждении поддержали призыв неравнодушных соотечественников и порекомендовали предприятию переименовать колбасу, при этом отметив, что не имеют права принуждать комбинат к этому. Об этом пишет Telegram-канал «Декомунізація. Україна».

Напомним, в мае 2015 года на Украине заработал закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики СССР. Также закон подразумевает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Известно, что институт нацпамяти публиковал список с 520 историческими личностями, чья деятельность подпадает под действие вышеуказанного закона, в связи с чем их имена должны исчезнуть из географических названий.

В свое время документ вызвал широкий резонанс, поскольку в нем так и не были прописаны четкие правила его работы.

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